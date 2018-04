Torna Divorce con Sarah Jessica Parker

ROMA, 2 APR - Smessi i panni dell'iconica Carrie Bradshaw in Sex and the city, Sarah Jessica Parker torna nel ruolo che le è valso la candidatura come miglior attrice ai Golden Globes dell'anno scorso, quello di Frances Dufresne, nella seconda stagione di Divorce, la comedy Hbo in esclusiva su Sky Atlantic HD dal 3 aprile alle 22.15. Al suo fianco Thomas Haden Church nella parte dell'ormai ex marito della protagonista, Robert. Dopo aver raccontato nella prima stagione, infatti, la fine della relazione fra Frances e Robert e il conseguente divorzio, nei nuovi episodi la serie segue la coppia nei rispettivi nuovi inizi. Entrambi dovranno affrontare le conseguenze di questa scelta e lungo questo percorso cercheranno di mantenere la normalità, destreggiandosi tra i loro obblighi nei confronti degli amici, della famiglia, dei nuovi interessi amorosi e nei confronti di loro stessi, ottenendo però successi contrastanti.