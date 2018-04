A teatro, Che disastro di commedia

ROMA, 2 APR - Porte che non si chiudono. Pianoforti che scivolano. E un morto che non si sa dove sia. Che disastro di commedia!, è il caso di dirlo con lo spettacolo scritto da Henry Lewis, Jonathan Sayer ed Henry Shields, che dopo aver girato il mondo, da Londra a Broadway (dove è stato prodotto da J.J. Abrams), ora è in Italia, diretto da Mark Bell, al Brancaccio di Roma dal 5 all'8/4 e poi in tournée fino a Milano dal 2 al 13/5. "E' come avere in scena insieme Stanlio e Ollio, Chaplin, Mr Bean e Buster Keaton", dice Gabriele Pignotta, tra i protagonisti con Alessandro Marverti, Luca Basile, Valerio Di Benedetto, Yaser Mohamed, Marco Zordan, Stefania Autuori, Viviana Colais. Prodotta in Italia da AB Management e Opera Prima, The play that goes wrong è andata per la prima volta in scena nel 2012, premiata con l'Olivier Awards 2015 e Molière 2016. Pignotta firmerà poi la regia di 'Otzy il mostro, fantasy pieno di effetti speciali' al debutto a Giffoni con Michael Smiley, Vinicio Marchioni e Alessandra Mastronardi.