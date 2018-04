Su FoxLife al via Iconic Women

ROMA, 2 APR - Quattro speciali dedicati ad altrettante donne che rappresentano l'eccellenza in ogni ambito: una stella della danza, Eleonora Abbagnato; una combattente della politica e dei diritti civili, Emma Bonino; una sportiva olimpionica, Elisa Di Francisca, e una fisica nucleare, Fabiola Gianotti. E' Iconic Women, la nuova produzione originale FoxLife realizzata dalla Stand By Me di Simona Ercolani ((Sfide, 16 anni e incinta, Senso comune), al via il 4 aprile ogni mercoledì alle 21.00 su FoxLife (canale 114 di Sky). L'intervista a ogni protagonista ripercorre i momenti significativi di una vita anche grazie alle voci delle persone a lei più vicine: genitori, amici d'infanzia, "mecenati", talent scout, amori. Si comincia il 4 aprile con Eleonora Abbagnato, la prima italiana ad aver ottenuto il titolo di ètoile dell'Opéra di Parigi: un viaggio nell'universo della danza, dai successi di una carriera iniziata da giovanissima a Palermo.