Grlic, oggi l'odio è pericolo maggiore

ROMA, 2 APR - In un grande appartamento un professore cinquantenne omosessuale che ama vestirsi da donna e si prende cura dell'intollerante padre ex ustascia (i fascisti croati); in un piccolo pied-à-terre un'infermiera croata sposata e un poliziotto serbo: sono le due insolite coppie, vicine di casa in un palazzo di Zagabria, al centro dell'incontro tra intolleranza, drammi e scoperte reciproche in 'The Constitution - Due insolite storie d'amore' del regista croato Rajko Grlic, in sala dal 5 aprile con Cineclub Internazionale Distribuzione in associazione con Tycoon Distribution. Già vincitore di quasi trenta premi nel mondo (dal Festival di Montreal a quello di Santa Barbara, dal londinese Raindance, al Festival del cinema europeo di Lecce) il film ha un cast strepitoso che comprende Nebojsa Glogovac, scomparso prematuramente a soli 48 anni per un tumore poco più di un mese fa. "In questo momento l'odio è il pericolo maggiore che corre il mondo - spiega Grlic -. Ovunque crescono rabbia e voglia di vendetta".