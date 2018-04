Incrocio Scandal-Regole delitto perfetto

ROMA, 2 APR - L'universo di Scandal e quello de Le regole del delitto perfetto, le due serie create da Shonda Rhimes, si incrociano: Olivia Pope (Kerry Washington) e Annalise Keating (Viola Davis), due delle donne più intraprendenti del piccolo schermo, si incontrano infatti un crossover evento che, dopo la messa in onda Usa su Abc, arriva in Italia il 10 aprile su Fox. Shonda Rhimes ha deciso di concludere Scandal (su FoxLife dal 24 aprile) con la settima stagione e ha preparato alcune sorprese. Prima fra tutte, l'episodio crossover con Le regole del delitto perfetto (la quarta stagione prende il via appunto il 10 aprile su Fox). Olivia Pope incontrerà l'avvocatessa penalista Annalise Keating in un episodio di due ore, intitolato Allow me to Introduce Myself; l'incontro si concluderà poi con un episodio de Le regole del delitto perfetto. In Scandal faranno da guest star Viola Davis e Aja Naomi King (Michaela), ne Le regole del delitto saranno Kerry Washington e Cornelius Smith Jr. (Marcus Walker).