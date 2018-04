Ischia, isola di Capote per Global Fest

NAPOLI, 2 APR - Sarà dedicata a Truman Capote la 16/a edizione di Ischia Global Film & Music Fest Festival (15-22 luglio): una rassegna di film, incontri e convegni ricorderà il celebre autore Usa che per quattro mesi nel 1949 visse a Forio d'Ischia, descrivendo l'isola in libri e reportage. Ad annunciare l'omaggio allo scrittore di 'Colazione da Tiffany' e 'A sangue freddo' è Marina Cicogna, membro onorario dell'Accademia Internazionale Arte Ischia. "Siamo lieti di dedicare l'edizione 2018 al prolifico e rivoluzionario autore Truman Capote - dice la produttrice, ricordando che Truman Streckfus Persons, questo il vero nome, 25enne trascorse un periodo a Ischia dopo il suo romanzo d'esordio 'Other Voices, Other Rooms' -: l'esperienza nella nostra bellissima isola contribuì senz'altro alla sua creatività, al suo amore per l'Italia". Tra i film proposti, 'Invito a cena con delitto', 'The Innocents', 'Colazione da Tiffany' e i due biopic 'Infamous' e 'Capote' valso a Philip Seymour Hoffman l'Oscar come miglior attore.