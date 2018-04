Gff, lezioni su gusti musicali giovani

NAPOLI, 3 APR - Genitori in classe per capire la musica di domani: il nuovo rap e l'indie che stanno spopolando nelle classifiche e nei gusti dei teenager, e che influenzano il linguaggio quotidiano dei giovani. L'idea è di Giffoni Experience, che durante la 48/ edizione del Festival, in programma dal 20 al 28 luglio, terrà il primo ciclo di workshop specificatamente dedicati ai genitori. "L'idea - spiega il direttore Claudio Gubitosi - nasce dall'esigenza di avvicinare sempre più gli adulti al mondo dei ragazzi, e il primo mezzo per farlo è quello del linguaggio. I genitori di oggi facevano fatica a far capire ai loro padri e madri perché amavano Rino Gaetano o De Andrè. E come i cantautori non erano compresi dai genitori, così oggi artisti come Coez, Ghali o Calcutta sono misteriosi e apparentemente inaccessibili per gli adulti. Lo scopo di questi workshop è avvicinare questi due linguaggi, quello della musica a quello dei ragazzi, senza escludere i genitori ma coinvolgendoli".