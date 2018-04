Wintour verso uscita da Vogue e Condé

NEW YORK, 3 APR - Anna Wintour potrebbe lasciare Vogue e il gruppo Condé Nast. Lo rivela il New York Post secondo cui il regno della storica direttrice potrebbe finire dal prossimo luglio, dopo le nozze della figlia Bee Schaffer con Francesco Carrozzini, figlio di Franca Sozzani. La Wintour, 68 anni, è salita sul trono di Vogue Usa nel 1988 e sempre secondo il New York Post dovrebbe dare l'addio dopo la chiusura del numero di settembre. Condé Nast ha negato fermamente le voci di una prossima uscita.