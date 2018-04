Ecco i finalisti di Musicultura

MACERATA, 3 APR - Sono stati resi noti i nomi dei 16 finalisti di Musicultura 2018, Festival della Canzone Popolare e d'Autore. Si tratta di Anonima Noire, Marco Greco, Alessandro Mancuso, Fabiana Martone, Giulia Mei, Alberto Nemo, Numa, Organico Ridotto, Daniela Pes, Pollio, Francesco Rainero, Rakele, Donato Santoianni, Sarah Stride, Davide Zilli, ZoniDuo. Su 811 iscritti al Festival nell'autunno scorso, 60 artisti sono stati selezionati e convocati a Macerata per sostenere un'audizione dal vivo con tre brani, di fronte alla commissione d'ascolto e al pubblico; al termine della lunga sessione di audizioni live, durata un mese, è stata designata la rosa dei 16 finalisti. Gli esclusi hanno ricevuto dalla giuria un'articolata risposta scritta. Ad aprire le porte della finale ai 16 artisti ancora in corsa, attesi in concerto in anteprima nazionale il prossimo 21 aprile al Teatro Persiani di Recanati, sarà Rai Radio1 con John Vignola in veste di conduttore della serata ed un'ospite d'eccezione: Antonella Ruggiero.