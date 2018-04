Serie tv su Savoia, 150 i progetti

TORINO, 3 APR - Sono quasi 250 gli autori che hanno partecipato, da soli o in gruppo, al contest 'I Savoia. La serie'. L'iniziativa è stata promossa da Film Commission Torino Piemonte, Fip Film Investimenti Piemonte e Regione Piemonte, in collaborazione con TorinoFilmLab, per valorizzare, attraverso la realizzazione di una serie tv di alto profilo, il territorio piemontese e le radici storiche che lo connotano. I concept presentati sono stati 150, il 10% dall'estero. Tra questi sarà individuato il progetto a cui assegnare 50 mila euro. "Sono orgogliosa che la risposta sia stata così soddisfacente - dice Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte -. Il risultato dimostra il legame tra il mondo dell'audiovisivo e la promozione del territorio. Il contest si propone fin dall'inizio di valorizzare un patrimonio storico e culturale che non è solo locale e che, attraverso la produzione di una serie tv, potrà essere riscoperto e rivalutato". La selezione proseguirà nei prossimi due mesi.