Filippo Bologna alla regia con maxi cast

ROMA, 3 APR - 'Cosa fai a capodanno?': ciak in corso per il primo film di Filippo Bologna (scrittore di numerosi romanzi e sceneggiatore, vincitore tra l'altro del David di Dontatello per la miglior sceneggiatura con Perfetti sconosciuti ndr). Nel cast Luca Argentero, Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Isabella Ferrari, Alessandro Haber, Ilenia Pastorelli, Vittoria Puccini, Ludovico Succio, con la partecipazione di Valentina Lodovini e Riccardo Scamarcio. Le riprese del film, prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica, avranno una durata di sei settimane e si svolgeranno in Alto Adige. Bologna firma anche la sceneggiatura. 31 Dicembre: montagne innevate, boschi. Mentre la radio annuncia una tempesta solare che investirà il pianeta, il furgone di una ditta di catering cerca di raggiungere il luogo di consegna: uno sperduto chalet di montagna dove si festeggerà il capodanno in un modo particolare: i padroni di casa hanno deciso di salutare con un'orgia l'avvento del nuovo anno...