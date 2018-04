Legion seconda stagione più adrenalinica

ROMA, 3 APR - Dieci nuovi episodi che si preannunciano ancora più folli di quelli dello scorso anno, in cui assisteremo anche al ritorno del malvagio Re delle Ombre. Ispirata ad uno protagonisti dei fumetti Marvel, Legion, la serie tv con protagonista il mutante David Haller (Dan Stevens - Downton Abbey, La Bella e la Bestia), torna sugli schermi di FOX (Sky, 112) con la sua seconda stagione dal 4 aprile il mercoledì alle 21, a sole 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti. Secondo alcuni critici americani è "l'esperienza più vicina a una droga psichedelica senza averla consumata". David Haller (Dan Stevens) è un giovane uomo a cui è stato diagnosticato già nella prima, un disturbo schizofrenico. In realtà è un potentissimo telepate (figlio di un importante X-Men), dotato di personalità multiple - ognuna con enormi poteri di alterazione della realtà - sulle quali non ha nessun controllo. La seconda stagione di Legion è nuovamente scritta e prodotta da Noah Hawley, già vincitore di un Emmy per la serie Fargo