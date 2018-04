Boom visitatori a Uffizi weekend Pasqua

FIRENZE, 3 APR - Boom di visitatori per le Gallerie degli Uffizi nel weekend di Pasqua. In particolare, si spiega, sabato 31 marzo sono stati 9.000 gli ingressi al museo degli Uffizi, 9.300 il giorno di Pasqua quando l'accesso era gratuito, essendo la prima domenica del mese. Ancora, ieri, lunedì di Pasquetta, sono stati in 7.000 a entrare agli Uffizi. Complessiva il numero dei visitatori nella tre giorni è cresciuto del 6,33 rispetto al weekend di Pasqua 2017. Sempre a Pasquetta, il Giardino di Boboli ha registrato 7.300 ingressi mentre a Pasqua (accesso gratuito) più di 17.500 (rispetto alla tre giorni di Pasqua del 2017 ha totalizzato quasi il 26% in più). Di risultato "significativo" si parla poi per il complesso museale di Palazzo Pitti: 8.600 visitatori, che ne fanno il secondo museo fiorentino dopo gli Uffizi (+11.000 visitatori rispetto al 2017).