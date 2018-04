Restyling Teatro Margherita Bari

BARI, 3 APR - Il 'primo lotto' dei lavori di restauro del Teatro Margherita di Bari, che comprende il foyer, la torre scenica e la platea, sarà completato entro la fine di luglio 2018 e parte del teatro potrà essere aperto al pubblico per un 'cantiere evento' già a maggio. E' stato reso noto, nel corso di un sopralluogo nel cantiere, dal sindaco di Bari Antonio Decaro, con il soprintendente Luigi La Rocca. I dettagli del restyling sono stati illustrati dall'architetto della Soprintendenza Emilia Pellegrino. Il Margherita è uno dei tre monumenti che caratterizzano uno degli ingressi di Bari vecchia e che, al termine dei restauri, costituiranno il Polo contemporaneo per le Arti. Il completamento del restyling è reso possibile da un ulteriore finanziamento stanziato dal Ministero per i beni culturali (notificato i 28 marzo scorso) di 2 mln per il Margherita, e di un 1,8 mln per l'ex Mercato del pesce, altro monumento del Polo anch'esso in fase di restauro. Per entrambi i lavori saranno ultimati entro il 2018.