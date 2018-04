Il giovane Marx nel mondo ideologico

ROMA, 3 APR - 'Il giovane Karl Marx' di Raoul Peck, in sala dal 5/4 distribuito da Wanted in collaborazione con Valmyn, spiazza nel mondo post-ideologico. Vedere agitarsi sullo schermo questi giovani appassionati con tanta voglia di cambiare il mondo con nomi come Karl Marx, Pierre-Joseph Proudhon, Max Stirner e Friedrich Engels stona con l'età dei social. Nel 200/o anniversario della nascita e nel 170/o dalla pubblicazione del Manifesto, 'Il giovane Karl Marx' - designato Film della Critica dal Sindacato critici cinematografici - racconta con puntualità e poca concessione alla fiction questa storia di passione politica, di amicizia e di amore perché dietro due grandi uomini come gli autori de Il capitale c'erano due grandi donne. Siamo in Germania negli anni Quaranta del XIX Secolo. Il giovane Karl Marx (August Diehl) e l'amico Friedrich Engels (Stefan Konarske) danno vita, dopo un'iniziale diffidenza, a un movimento capace di emancipare oltre i confini europei i lavoratori oppressi di tutto il mondo.