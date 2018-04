Il mistero di Donald C., un antieroe

ROMA, 3 APR - Gli eroi non necessariamente devono essere vincenti. A volte sono uomini comuni capaci di coraggio, ma solo per disperazione. È il caso del protagonista de Il Mistero di Donald C. di James Marsh, nelle sale italiane dal 5/4 distribuito da Adler Entertainment e Good Films. Il film racconta l'incredibile storia vera di Donald Crowhurst (il premio Oscar Colin Firth), velista amatoriale che partecipò alla Golden Globe Race del Sunday Times nel 1968, con la speranza di diventare la prima persona nella storia a circumnavigare il globo in solitaria senza soste. Sposato, tre figli piccoli, Donald era un uomo del tutto comune, spinto a quest'avventura solo per un'ambizione mai espressa. La sua barca non era pronta per la regata, gli sponsor si erano comportati con lui come strozzini. Eppure Donald lasciò la moglie Clare (il premio Oscar Rachel Weisz) e i loro figli, imbarcandosi nell'avventura a bordo del trimarano Teignmouth Electron. Quello che dovette affrontare, andò davvero oltre le sue possibilità.