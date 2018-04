Nannini cade, interrotto concerto Genova

GENOVA, 4 APR - Infortunio sul palco ieri sera per Gianna Nannini a Genova, tappa del tour "Fenomenale". L'artista è scivolata mentre si esibiva al Rds Stadium dopo un'ora di show e non è più riuscita ad alzarsi. Il concerto è stato interrotto, tra gli applausi dei fan, e la Nannini è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi in codice giallo per una sospetta frattura alla caviglia.