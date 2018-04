All'Osservatorio Prada opere Rdland

MILANO, 4 APR - Apre domani negli spazi dell'Osservatorio della Fondazione Prada, in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, la mostra "Torbjrn Rdland: The Touch That Made You". Concepito e presentato inizialmente da Serpentine Galleries a Londra, il progetto riunisce più di 40 opere fotografiche e 3 video realizzati tra il 1999 e il 2016. Il titolo "The Touch That Made You" - spiega l'artista norvegese - rimanda "ai processi analogici: il tocco della macchina fotografica, il tocco della luce che colpisce la pellicola, il tocco dei liquidi che scorrono sulla pellicola durante lo sviluppo. Ed è una cosa che collego alla complessità e all'intimità di alcuni soggetti - gli incontri tra due individui o tra oggetti e corpi".