A teatro, Gleijeses, Rubini, Lo Cascio

ROMA, 04 APR - Geppy Gleijeses e Vanessa Gravina ne ''Il piacere dell'onestà'' di Pirandello per Liliana Cavani, a Roma, e Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice con il ''Copenaghen'' di Michael Frayn, a Milano; il doppio ''Delitto e Castigo'' da Dostoevskij tra la versione del regista russo Konstantin Bogomolov e la rilettura di Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio, entrambi ancora nella capitale; ''Otello'' da Shakespeare per Elio De Capitani e Federico Vanni, a Firenze, e il ''Don Giovanni'' da Moliere diretto da Valerio Binasco, a Torino; fino a ''Morte di Galeazzo Ciano'', scritto e interpretato da Enzo Siciliano, per la regia di Gianfranco Pannone, a Parma: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.