Armatura Parella ad Armeria Reale Torino

TORINO, 4 APR - Dopo 12 anni torna all'Armeria Reale di Torino l'armatura Parella. Il prezioso manufatto seicentesco, un'armatura da corazza appartenuta ad Alessio Maurizio dei conti di San Martino di Parella, viene di nuovo esposto nella galleria Beaumont dove non era più stato inserito al momento della riapertura del museo, nel 2005, con il nuovo allestimento. L'assenza era dovuta sia alla necessità di restaurare l'armatura, sia alla mancanza di un adeguato supporto, realizzato appositamente tenendo conto non solo del fatto che, a differenza di altre armature, a questa mancano il petto e la schiena, ma anche della lettura dei caratteri dell'allestimento museografico della galleria. Tra gli elementi della storica armatura spiccano l'elmo, i lunghi fiancali e la ricca decorazione all'acquaforte. Per l'occasione sono anche stati realizzati nuovi apparati didascalici delle armature, a piedi e a cavallo, presenti in galleria, con supporti progettati per rendere migliore la fruizione delle opere.