Motta, per nuovi brani cuore sul tavolo

MILANO, 4 APR - S'intitola 'Vivere o morire' il nuovo album di Motta in uscita venerdì 6 aprile. Il cantautore toscano, dopo il debutto con 'La fine dei vent'anni' e la Targa Tenco per la miglior opera prima, ha messo in fila una scaletta di nove brani che va da 'Ed è quasi come essere felice' fino a 'Mi parli di te'. L'album sarà il protagonista di una serie di appuntamenti instore (a partire dalla Feltrinelli di Milano questo venerdì) e di un'anteprima del tour a maggio: il 26 all'Atlantico di Roma, il 28 Estragon di Bologna, il 29 Obihall di Firenze e il 31 all'Alcatraz di Milano. "Il trucco di questo disco è che non ci sono trucchi - ha detto Motta - e per farlo ho messo il cuore sul tavolo".