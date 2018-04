Luk Perceval debutta al Piccolo

MILANO, 4 APR - Cercano disperatamente l'intimità senza riuscire a trovarla i protagonisti di 'The year of cancer', lo spettacolo che segna il debutto italiano del regista fiammingo Luk Perceval. La piece della compagnia olandese Toneelgroep Amsterdam, tratta dal romanzo di Hugo Claus, sarà in scena dal 5 all'8 aprile al Piccolo di Milano. Per Perceval, quello di Claus è "un racconto spietato sulla precarietà dell'amore, destinato, dopo il primo incanto, a trasformarsi rapidamente in disillusione insopportabile".