Avion Travel tornano con album 'Privé'

MILANO, 4 APR - A distanza di 15 anni dal loro ultimo album di inediti "Poco Mossi gli altri Bacini", risalente al 2003, gli Avion Travel tornano con "Privé", in uscita il 18 maggio. "Questo lavoro per noi ha il valore di un punto di ri-partenza - dice Peppe Servillo - di una carriera trentennale che non si è mai interrotta nelle nostre relazioni. Anche quando siamo stati fermi". Si sono ricongiunti in formazione originale per il Retour nel 2014, poi protrattosi fino agli inizi del 2017. "Il 30 marzo dello scorso anno ci siamo visti la prima volta tutti insieme per ascoltare le canzoni e per pianificare una pubblicazione. Proprio nel pomeriggio di quel giorno - ricorda Servillo - Fausto ci ha lasciato". Nell'estate del 2017, dopo la scomparsa di Fausto Mesolella e un periodo di esitazioni e riflessioni, il tour è ripreso in quintetto con la new entry di Duilio Galioto alle tastiere e oggi "stiamo lavorando al nuovo spettacolo live per un tour che ricomincerà dall'Auditorium Fondazione Cariplo di Milano il 16 giugno".