Convivio dal 6/6 trasloca a The Mall

MILANO, 4 APR - Il 6 giugno torna a Milano Convivio, la più importante Mostra-Mercato benefica promossa in Italia dal mondo della moda a sostegno dell'associazione no-profit ANLAIDS (Associazione Nazionale per la lotta contro l'AIDS). Alla sua quattordicesima edizione, si trasferisce negli spazi di The Mall Big Spaces, nel quartiere di Porta Nuova. Tante le novità per la manifestazione, che riceve l'appoggio delle griffe più prestigiose: accanto ai grandi nomi degli stilisti di fama internazionale, anche quest'anno saranno moltissime le aziende di design, accessori, gioielli, profumi e cosmesi, calzature, viaggi e turismo, enogastronomia di alta gamma, editoria e video che aderiscono all'iniziativa donando i loro prodotti che, durante la manifestazione, saranno venduti al 50% del prezzo. Il claim del 2018 - accompagnato da immagini di Steven Meisel - sarà "Convivio: l'antivirus - Lo Shopping che previene l'AIDS".