Legend of Zelda, lenciclopedia a giugno

ROMA, 4 APR - Magazzini Salani, marchio di Adriano Salani Editore (Gruppo editoriale Mauri Spagnol), ha acquisito i diritti di pubblicazione per l'Italia di The Legend of Zelda. Enciclopedia di Hyrule, l'attesa prima enciclopedia ufficiale legata alla celebre saga Nintendo. Il libro uscirà a giugno, in contemporanea con l'edizione in lingua inglese. Dopo il successo di The Legend of Zelda. L'Arte di una Leggenda (The Legend of Zelda. Art & Artifacts), il libro offre a fan e appassionati una raccolta di storie, curiosità e informazioni sulla saga di Zelda in oltre 320 pagine, tutte a colori, rilegate in un volume cartonato. The Legend of Zelda. Enciclopedia di Hyrule sarà diviso in tre parti: La storia. Per accompagnare Link attraverso le diverse ere della Leggenda; Database. Un'approfondita collezione e descrizione dei nemici, degli oggetti, dei villaggi e delle guide ai labirinti; Archivi. Una panoramica storica su ogni capitolo della saga con note, tabelle e illustrazioni.