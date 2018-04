Matera, il calendario verso il 2019

POTENZA, 4 APR - La Fondazione Matera Basilicata 2019 ha definito il calendario degli appuntamenti che si svolgeranno il 19 di ogni mese, nel 2018, e che rappresenteranno "una tappa di avvicinamento al 19 gennaio 2019, data della cerimonia inaugurale di Matera capitale europea della cultura". Lo ha reso noto, in un comunicato, l'ufficio stampa: si comincia il 19 aprile con una speciale iniziativa dedicata al poeta lucano Rocco Scotellaro (Tricarico 1923-Portici 1953). Il mese successivo si passa al teatro per i bambini per proseguire il 19 giugno con il minibasket in piazza e la mostra per i 120 anni della Figc. Il 19 luglio tocca ai concerti rock e il 19 agosto sarà dedicato all'opera lirica, con un'anticipazione della "Cavalleria Rusticana" nei Sassi che andrà in scena nel 2019 grazie alla collaborazione con il teatro San Carlo di Napoli.