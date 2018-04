Crowdfunding per docufilm su Valentina

MILANO, 4 APR - Il regista Giancarlo Soldi e Bizef Produzione, in collaborazione con Archivio Crepax, lanciano su Ulule una campagna di crowdfunding per realizzare il docufilm 'Cercando Valentina - Il mondo di Guido Crepax'. Il documentario sarà un'occasione per conoscere da vicino l'artista milanese anche attraverso le testimonianze di Milo Manara, Tinto Brass, Mario Martone, Jacques Glenat, Josè Munoz e tanti altri. "Entreremo nella casa di Crepax, dove i figli e la moglie Luisa ci apriranno pagine di intimità" spiega Stefania Casini di Bizef Produzione. "Valentina sarà costantemente presente, ma l'unico volto che Valentina mostrerà sarà quello tratteggiato dal pennino di Crepax". Il crowdfunding, che si concluderà il 28 maggio, servirà a raccogliere i fondi necessari per realizzare gli effetti speciali del docufilm. (ANSA).