The Pink Floyd Exhibition Macro al 20/5

ROMA, 4 APR - The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains, la retrospettiva su uno dei gruppi musicali più innovativi e influenti della storia, che parte dal Victoria and Albert Museum di Londra, concluderà il 20 maggio la tappa romana per poi proseguire il suo tour mondiale: prossima fermata, la Germania. Inaugurata a gennaio The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains, ideata da Aubrey 'Po' Powell di Hipgnosis e sviluppata in stretta collaborazione con Nick Mason (consulente della mostra per conto dei Pink Floyd), ospita molti oggetti raccolti nel corso dell'eclettica storia della band e mai esposti prima. È un itinerario audiovisivo nei 50 anni di carriera di uno dei più leggendari gruppi rock di sempre e offre una visione inedita ed esclusiva del mondo dei Pink Floyd.I biglietti per visitare la mostra - nelle prossime sei settimane - sono in vendita su Vivaticket.it, in tutti i punti vendita Vivaticket, telefonando al numero +39. 02.92897777 e presso la biglietteria del Museo MACRO.