Claudio Amendola, ho avuto un infarto

ROMA, 5 APR - "A settembre ho avuto un piccolo infarto, di quelli che è meglio correre all'ospedale". Claudio Amendola lo rivela per la prima volta in tv, sabato 7/4 a Verissimo. "Mi sentivo male, avevo dolori strani e respiravo a fatica, così Francesca (Neri ndr) mi ha detto 'forse è il caso che andiamo all'ospedale' che, fortunatamente, è molto vicino a casa nostra a Roma", racconta. "Grazie ad una infermiera caposala bravissima, che vedendomi ha capito subito la situazione, nel giro di sette 7 stavo sotto elettrocardiogramma e dopo un quarto d'ora ero nella 'sala rossa' dell'ospedale. Ma - prosegue l'attore - non mi sono mai preoccupato di morire, non ho avuto il tempo di preoccuparmi, perché ho capito che nel reparto di Cardiochirurgia del Policlinico Umberto I ero in ottime mani e poi Francesca mi ha fatto ridere per un'ora. Sono stato in ospedale una sola notte e il giorno dopo ho firmato per uscire". Da allora "ho smesso di fumare, sono dimagrito 12 chili e mi sento un trentenne".