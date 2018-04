In scena a Napoli 'L'ultimo Decamerone'

NAPOLI, 5 APR - Va in scena al Teatro Bellini di Napoli dal 10 aprile al 6 maggio in prima assoluta 'L'ultimo Decamerone' con la formula del teatro-danza, spettacolo creato su testi di Stefano Massini che ha tratto il suo lavoro dal Decamerone di Giovanni Boccaccio. Le coreografie originali sono di Edmondo Tucci e sarà sul palco anche il corpo di ballo del San Carlo. La regia è di Gabriele Russo. Originali anche le musiche ad opera di Nello Mallardo (arrangiamenti di Ivano Leva). La produzione coinvolge la Fondazione Teatro di San Carlo e Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini. "A me premeva soprattutto indagare il formidabile valore di riflessione di Boccaccio - sostiene Massini - antica e modernissima, sull'urgenza del narrare, sul ruolo del narrare e sui meccanismi del narrare. Oggi viviamo in una società che è continuamente bombardata di storie: pensiamo, per esempio, quanto il web e i social network entrino continuamente nella nostra vita".