Via a restauro orologio Palazzo Vecchio

FIRENZE, 05 APR - L'antico orologio della Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio a Firenze, uno dei più grandi al mondo con i suoi due metri circa di lunghezza e larghezza per due metri e mezzo di altezza, sarà restaurato e diverrà per la prima volta visitabile da vicino in modo che possano essere ammirati i suoi ingranaggi: sarà infatti resa accessibile la stanza attigua, dove è conservato l'antico meccanismo che scandisce le ore. L'orologio di Palazzo Vecchio nella sua forma attuale fu commissionato nel 1665 dal granduca Ferdinando II all'orologiaio di corte J.P.Treffler. Realizzato ad Augusta da Georg Lederle, fu completato nei primi mesi del 1667 e fu lo stesso Treffler a trasportarlo, su quattro carri trainati da buoi, nell'estate dello stesso anno a Firenze.