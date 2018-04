A Torino The Happy Prince con Everett

TORINO, 5 APR - Rupert Everett sarà a Torino, il 10 aprile al Cinema Massimo per l'anteprima nazionale del film The Happy Prince - L'ultimo ritratto di Oscar Wilde, di cui è interprete e regista. La presenza nell'ambito della 33/a edizione di Lovers Film Festival - Torino LGBTQI Visions, la rassegna sui temi Lgbtqi più antica d'Europa. La serata sarà introdotta dal saluto di Rupert Everett, del presidente del Museo Nazionale del Cinema Laura Milani e del presidente e della direttrice del Lovers Film Festival, Giovanni Minerba e Irene Dionisio. Il regista e attore britannico sarà protagonista di un dibattito dopo la proiezione. Prodotta da Palomar e distribuita da Vision Distribution, la pellicola sarà nelle sale italiane dal 12 aprile. Everett interpreta Oscar Wilde; nel cast anche Colin Firth, Edwin Thomas, Colin Morgan, Emily Watson, Tom Wilkinsos, Miranda Richardson, Beatrice Dalle e John Standing. The Happy Prince è un inedito ritratto del lato più intimo di un genio che visse e morì per amore.