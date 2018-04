Dolce&Gabbana in cucina

MILANO, 5 APR - 'Sicily is my love' è il motto della collaborazione tra Dolce&Gabbana e Smeg, che ha trasformato l'elettrodomestico in oggetto artistico. La collezione si arricchisce ora di nuovi pezzi - la macchina per il caffè americano, il frullatore ad immersione e il tostapane, che saranno presentati per il prossimo Salone del mobile - realizzati in scala industriale attraverso un processo di riproduzione della decorazione artistica sulla base di un primo prototipo dipinto da artigiani siciliani. Ecco cappa e frigo con immagini del teatro dei pupi e del carretto siciliano o in stampa maiolica. E poi i decori di limoni giallo oro, fichi d'india e ciliegie, le tipiche decorazioni siciliane racchiuse in forme geometriche triangolari (dette crocchi), i motivi floreali ispirati alle maioliche di Caltagirone; e, ancora, immagini dell'Etna, delle pittoresche rovine del tempio greco di Castore e Polluce situato nella Valle dei Templi, e raffigurazioni tratte dalla tradizione mitologica e cavalleresca.