Sì Sposaitalia, strascico è d'obbligo

MILANO, 5 APR - Mai senza strascico, ma tornano di moda i pantaloni, insieme a mantelle e cappe, il tutto in trame gioiello, strass, tessuti fluidi. Per le nozze del 2019 e la difficile decisione della scelta dell'abito, Sì Sposaitalia mette a disposizione 210 collezioni da 24 paesi del mondo. La rassegna si apre in FieraMilanoCity (fino al 9 aprile), con un concept ormai affermato che dà spazio alle aziende sia attraverso il momento espositivo, sia grazie alle sfilate (una decina). Ad aprire il calendario delle passerelle le proposte di Elisabetta Polignano e nei giorni successivi quelle, tra gli altri, di Lusan Mandongus/Annasul Y, Bellantuono Le Collezioni, Blumarine Sposa, Antonio Riva Milano, Enzo Miccio Bridal Collection, Amelia Casablanca. A chiusura del calendario, il brand Petrelli Uomo. Tra le novità di Sì Sposaitalia 'What's New By il Matrimonio dei sensi', spazio dove si potranno toccare con mano pezzi esclusivi e splendidi manufatti.