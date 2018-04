Vacth, per Ozon non ho paura di scandalo

ROMA, 5 APR - Ventisei anni, ex modella, attrice di grande fascino, Marine Vacth è la protagonista del thriller torbido di Francois Ozon 'Doppio amore', in sala con Academy Two dal 19 aprile, che è stato uno degli scandali del concorso di Cannes 2017 per scene erotiche e trasgressive. Interpreta Chloè, che finisce per innamorarsi del suo premuroso affascinante analista Paul (Jeremie Renier). Salvo scoprire che lui, o almeno uno che sembra lui, con un fare minaccioso e violento si aggira per la città. Doppia vita o un inquietante gemello con cui anche il sesso è diverso? "Ho adorato la sceneggiatura e il fatto che arrivasse da Ozon. Non so se avrei accettato se mi fosse arrivata da un altro regista. Avevo già lavorato con Francois (in 'Giovane e bella' che nel 2013 con il ruolo scandaloso dell'adolescente prostituta l'ha lanciata a livello internazionale, ndr) e so quanta cura e quanto lavoro fa sugli attori, mettendoli con delicatezza a loro agio", dice la Vacth a Roma per i Rendez Vous sul nuovo cinema francese.