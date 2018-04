Costanzo debutta al cinema, fa Dio

ROMA, 5 APR - Ciak a Roma per 3+1 giorni per innamorarsi, opera prima diretta da Benedetta Pontellini e sceneggiata da Claudia Gatti. Il primo giorno di set ha visto la partecipazione straordinaria di Maurizio Costanzo che, al debutto da attore di cinema, interpreta Dio affiancando un cast composto da Marco Bonini, nelle vesti dell'angelo Amore, Myriam Catania, protagonista femminile, Francesco Montanari, Pietro De Silva, Valeria Fabrizi, Barbara Foria, Leonardo Bocci, Adriano Occulto, Roberta Scardola, con la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Cucinotta. Il film è prodotto dalla società indipendente Starlex, fondata nel 2009 dalle stesse Pontellini e Gatti, che ha realizzato successi teatrali a livello nazionale e prodotto, sia in Italia che all'estero, oltre 80 spettacoli dal vivo, documentari, spot, corti e pubblicità progresso. 3+1 giorni per innamorarsi è la storia di Amore (Marco Bonini), un angelo che da oltre un millennio svolge il suo ruolo di "Cupido" in un Paradiso super hi-tech e molto glamour.