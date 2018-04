Meghan, nozze sul set prima di Harry

NEW YORK, 5 APR - Doppie nozze nell'arco di un mese per Meghan Markle: prima che nella vita reale, l'attrice americana che sta per entrare a far parte della casa reale britannica si sposerà sul set di "Suits", la serie televisiva di cui per sette stagioni e' stata protagonista. La vita imita l'arte: Meghan dira' addio allo show, in cui interpreta la parte dell'avvocatessa Rachel Zane, pronunciando il fatidico si' con il boyfriend televisivo e junior partner dello studio legale Mike Ross (Patrick Adams) che anche lui si accinge ad abbandonare la produzione. Le nozze sono in programma il 25 aprile, in occasione del gran finale della settima stagione, tre settimane prima dell'appuntamento del 19 maggio con il principe Harry al castello di Windsor: ad applaudire, fuori dalla cappella, 2.640 "commoner" scelti da tutto il Regno. Per Meghan il finale del 25 aprile segna di fatto la fine della sua carriera di attrice. Dal 19 maggio in poi sarà il prossimo tassello del cast di "Crown", la vera saga della casa di Windsor