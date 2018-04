Creed II, primo ciak a Philadelphia

ROMA, 5 APR - Ciak a Philadelphia per Creed II della MGM e Warner Bros. Pictures, con Michael B. Jordan e Sylvester Stallone, che tornano rispettivamente nei ruoli di Adonis Creed e Rocky Balboa. E' un nuovo capitolo della saga di Rocky e il sequel del grande successo del 2015 Creed - Nato per combattere, che ha incassato oltre 170 milioni di dollari nel mondo. Ryan Coogler (Black Panther), che ha diretto il primo film, torna a far parte della franchise in veste di produttore esecutivo in Creed II. La regia del nuovo film è affidata a Steven Caple Jr. La vita di Adonis Creed è diventata un equilibrio tra impegni personali e allenamento per la sfida della sua vita. Affrontare un avversario legato al passato della sua famiglia non fa altro che rendere più intenso il suo imminente incontro sul ring. Rocky Balboa è sempre al suo fianco: insieme, si preparano ad affrontare un passato condiviso, chiedendosi per cosa valga la pena combattere per poi scoprire che nulla è più importante della famiglia.