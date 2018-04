L'Alienista giallo tv a Ny Gilded Age

ROMA, 5 APR - Tratta dall'amato e pluripremiato romanzo di Caleb Carr, L'Alienista è una serie che vede tra l'altro le straordinarie performance di Luke Evans (La ragazza del treno) e Dakota Fanning (American Pastoral), oltre a quella di Daniel Brühl, è un intrigante giallo di fine Ottocento senza eguali: la storia della progressiva affermazione della città più potente del mondo, New York, che non si fermerà davanti a nulla per seppellire i suoi segreti più oscuri. Oggi, Netflix annuncia la presentazione dei personaggi della serie, che vede alla regia Jakob Verbruggen, in dieci episodi disponibili a partire dal 19 aprile in tutti i Paesi in cui il colosso del web è attivo, ad esclusione di Francia e Stati Uniti. Un thriller psicologico ambientato durante la Gilded Age di New York: Laszlo Kreizler, interpretato da Daniel Brühl, è un brillante e maniacale "alienista", ovvero un medico specializzato nel trattamento di patologie mentali, alla caccia di un serial killer, che uccide giovani ragazzi in città