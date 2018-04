Brunori Sas, in tv per parlare di 40enni

ROMA, 6 APR - Brunori Sas perde una "s" e sbarca in tv, per il debutto oggi su Rai3, in seconda serata, con Brunori Sa (prodotto da Ballandi Arts). Cinque appuntamenti per raccontare, analizzare, approfondire la "generazione di mezzo". "Quella dei giovani 40enni, come me, che sono in bilico tra quella generazione che li ha preceduti e che approfondiva e quella che è venuta dopo, tutta velocità e rapidità", racconta il cantautore calabrese che è impegnato anche con il suo tour. Cinque i temi che verranno affrontati in ogni appuntamento. "Si parte dalla Salute, poi c'è la Casa, il Lavoro, le Relazioni, Dio. Non ce ne è stato uno più difficile degli da affrontare, la vera difficoltà è stata di non dare un'impronta pretenziosa o accademica. Ci muoviamo sulla linea della leggerezza, senza sconfinare nell'irrispettoso", aggiunge, spiegando che più che da qualche programma tv, l'ispirazione è arrivata dal cinema. "Volevo che i monologhi avessero lo stampo dei film di Don Camillo e Peppone, di Woody Allen, di Massimo Troisi".