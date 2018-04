Mostra foto Watson da archivio Blumarine

ROMA, 6 APR - Sono oltre cento le immagini firmate da Albert Watson, tratte dall'archivio del marchio Blumarine, che saranno esposte dal 7 aprile al 17 giugno nei Musei di Palazzo del Pio a Carpi (Modena). La maison disegnata da Anna Molinari ha voluto rendere omaggio al grande fotografo mettendo a disposizione le immagini frutto della collaborazione con Watson per la realizzazione delle campagne fotografiche del marchio e provenienti dall'archivio multimediale Blumarine. La mostra Albert Watson. Fashion, Portraits & Landscapes - Fotografie dall'archivio Blumarine, a cura di Luca Panaro, ideata e prodotta dal Comune di Carpi - Musei di Palazzo dei Pio, in collaborazione con Carpi Fashion System e Blumarine col contributo di Fondazione CR Carpi, presenta oltre cento tra stampe in bianco e nero, fotocolor e provini, tratte esclusivamente dagli archivi Blumarine che ripercorrono una decina di anni di lavoro di Albert Watson, tra gli anni Ottanta e i Novanta, quando il fotografo scozzese realizzava 12 campagne per il brand.