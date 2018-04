Levante al concerto 1 maggio a Taranto

TARANTO, 6 APR - Levante, Brunori Sas e Coma_Cose saliranno sul palco del concertone del primo maggio a Taranto organizzato dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, il gruppo di operai,lavoratori, disoccupati, precari, studenti,professionisti e cittadini formatosi nel 2012 a seguito del sequestro degli impianti inquinanti dell'Ilva. I primi tre nomi sono stati svelati nel corso di una videointervista a ilfattoquotidiano.it, media partner dell'evento, da Michele Riondino, direttore artistico assieme a Diodato e Roy Paci. "Il nostro grido d'allarme -ha detto Riondino -ormai da 5 anni è per il diritto alla salute. Si parla di Ilva solo dal punto di vista lavorativo è invece un problema di mancanza di diritti. E noi l'1 maggio a Taranto lotteremo, grideremo, canteremo, balleremo per riaffermare i nostri diritti. Chiediamo di prendere in considerazione l'idea che quell'azienda debba chiudere: informeremo la città di un possibile accordo di programma". Parteciperanno tanti artisti e a titolo gratuito.