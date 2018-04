Rassegna in Parco archeologico Selinunte

ANSA - CASTELVETRANO (TRAPANI), 6 APR - Cinque spettacoli, che prenderanno il via domani 7 aprile, alle 17, con Eratostene, il volto della terra, si terranno al baglio Florio del parco archeologico di Selinunte nell'ambito di Telesis, forme del rito # secondo step. L'iniziativa, a cura del parco archeologico di Estreusa e Capuantica, è volta alla valorizzazione del museo del baglio Florio e della mostra Thois Theiois - architettura e riti da età arcaica a ellenistica."Sono stati ideati appuntamenti - dice Enrico Caruso, direttore del parco archeologico e soprintendente di Trapani - con la storia, la musica, la danza e il teatro per un progetto dedicato ai significati del rito nella nostra epoca, riflessioni e sollecitazioni suscitate anche dalla grande partecipazione che la mostra Tois Theois ha registrato da settembre a oggi. Domani in collaborazione con l'Università di Camerino, testo di Michela Costanzi e Fabio Pallotta, musiche originali di Nazzareno Zacconi, la ricerca storica sarà interpretata attraverso poesia e danza".