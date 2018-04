Dal 9 al 12 aprile a cinema a 3 euro

ROMA, 6 APR - Al via la prossima settimana la nuova iniziativa Cinemadays, promossa dal ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo in collaborazione con Anem (Associazione Nazionale Esercenti Multiplex) e Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali) che prevede 15 giorni da aprile a ottobre al prezzo speciale di 3 euro nei cinema aderenti in tutta Italia. Da lunedì 9 aprile a giovedì 12 aprile si terranno i primi 4 giorni di cinema a 3 euro negli oltre 2.000 schermi finora aderenti, con molti film italiani e stranieri già premiati nelle principali rassegne internazionali ora in uscita o in programmazione. Tutte le informazioni e l'elenco in continuo aggiornamento dei cinema partecipanti in ogni città sono sul sito https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.cinemadays.it&e =d5c8475b&h=64056f54&f=n&p=y.