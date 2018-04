Elisa, dall'8 aprile il tour europeo

ROMA, 6 APR - Parte l'8 aprile il tour europeo di Elisa: prima tappa a Londra, al Jazz Cafè, dove l'artista suonerà per la prima volta dal vivo il nuovo singolo, 'Will We Be Strangers', prodotto da Big Fish e Rhade, disponibile dal 13 aprile (esclusivamente in streaming su tutte le piattaforme digitali e in radio). La performance potrà essere seguita in diretta sul suo profilo Instagram. Il concerto di Londra è il primo di una serie di live che si terranno nel mese di maggio nelle principali città europee: 9 maggio Monaco-Strom, 10 maggio Berlino-Frannz Club, 11 maggio Colonia-Luxor, 13 maggio Zurigo-Kaufleuten, 14 maggio Parigi-Le Trabendo, 16 maggio Bruxelles-Vk Concerts.