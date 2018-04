Matera, dagli anni di Pascoli al 2019

MATERA, 6 APR - E' stato inaugurato a Matera, nella ricorrenza del 106/o anniversario della morte, il monumento al poeta e scrittore Giovanni Pascoli che insegnò latino e greco dal 1882 al 1884 nel Liceo ginnasio di Palazzo Lanfranchi della città lucana, capitale europea della Cultura 2019. L'opera, collocata in via Emanuele Duni, a pochi metri dai rioni Sassi e dallo storico edificio che oggi ospita il Museo di arte medievale e moderna, è stata inaugurata da Raffaello De Ruggieri, sindaco di Matera, e da Luciana Garbuglia, primo cittadino di San Mauro Pascoli (Forli-Cesena), il paese natio del poeta. Il monumento è un busto in bronzo, realizzato dall'artista materano Francesco Pentasuglia, che poggia su un pilastro in marmo sul quale sono stati scolpiti versi di celebri poesie o scritti che ricordano Matera.