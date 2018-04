Mascagni e Leoncavallo all'Opera di Roma

ROMA, 6 APR - Uno spettacolo di bella potenza la doppietta di Cavalleria rusticana e Pagliacci all'Opera di Roma, grazie alla musica di Mascagni e di Leoncavallo, ma anche al nitido segno teatrale che gli ha dato la regia di Pippo Delbono, contestato, per i suoi interventi prima dell'apertura del sipario e per la sua presenza in scena, da una decina di intolleranti che Delbono e gli applausi del resto del teatro, tutto esaurito, hanno messo a zittire. Comunque un successo complessivo, applaudito molto a lungo e spesso a scena aperta dopo le arie principali, cui hanno dato il proprio contributo la qualità intensa della direzione di Carlo Rizzi e le voci robuste, forti e limpide degli interpreti, dalla Santuzza di Anita Rachvelishvili al Turiddu di Alfredo Kim e la Lola di Martina Belli (per Cavalleria), dalla Nedda di Carmela Remigio in passionale duetto col Silvio di Dionisios Sourbis al pagliaccio Canio di Fabio Sartori e Tonio di Gevorg Hakobyan (per Pagliacci). Si replica ancora solo 4 volte fino a domenica 15/4.