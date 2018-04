Sky Arte HD, docu su Belmondo per 85mo

ROMA, 6 APR - In occasione degli 85 anni di Jean Paul Belmondo, Sky Arte Hd metterà in onda, lunedì 9 aprile alle 21.15, il documentario Belmondo - le Magnifique, ritratto del volto scanzonato del cinema francese consacrato da registi del calibro di Godard, Melville, Sautet, Malle, Resnais e Chabrol. Una prima visione assoluta e in esclusiva di Sky Arte HD in onda sui canali 120 e 400 di Sky. Scritto e diretto da Bruno Sevaistre, il documentario ripercorre la vita di Jean Paul fin dall'infanzia: ragazzo di buona famiglia dimostrò presto un innato talento per la recitazione, strada che cominciò a percorrere sostenuto dal padre, lo scultore Paul Belmondo. Il documentario racconta tutta la sua carriera: dal fallito esame d'ammissione alla Accademia d'Arte Drammatica fino alle porte del successo spalancate dal geniale regista Jean-Luc Godard con Fino all'ultimo respiro. A questo capolavoro seguiranno altri ruoli drammatici come in Leon Morin, prete firmato da Jean-Pierre Melville, La mia droga si chiama Julie di Truffaut.