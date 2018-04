Elio a Bologna, concerto in aeroporto

BOLOGNA, 6 APR - Accompagnato in scena da 'I Fiati Associati', Elio ha aperto la seconda edizione del 'Marconi Music Festival', la rassegna musicale dell'Aeroporto Marconi di Bologna. Interpretando alcuni dei brani più famosi tratti dall''Opera da tre soldi' di Kurt Weill, con testi di Bertolt Brecht, il cantautore, in completo rosso, si è esibito nella Marconi Business Lounge trasformata, per l'occasione, in un piccolo teatro. Seduti in platea passeggeri e appassionati di musica. Sarà proprio questo spazio, al primo piano del terminal passeggeri, a ospitare fino a dicembre i concerti, gratuiti e aperti al pubblico, la cui direzione artistica è stata affidata ad Emilia Romagna Festival. Tra i prossimi appuntamenti in cartellone c'è anche un tributo a Fabrizio De André del pianista Danilo Rea, in programma lunedì 4 giugno, mentre a Natale, chiuderà la rassegna, il concerto, sempre al pianoforte, del musicista iraniano Ramin Bahrami che interpreterà spartiti di Bach e del compositore inglese Michael Nyman.