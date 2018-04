Brunori, in tv parlo di giovani 40enni

ROMA, 6 APR - La leggerezza che mette nei suoi dischi, l'ironia che porta sul palco durante i suoi live, ora arrivano anche in tv. Brunori Sas debutta il 6/4 su Rai3, in seconda serata, con Brunori Sa (prodotto da Ballandi Arts): una "s" in meno, tanti stimoli in più, senza dimenticare la musica. "Un'opportunità in più per poter comunicare il mio mondo al pubblico - racconta il cantautore calabrese, in questi giorni in tour -. Ansia? Solo quella di vedere come sarà accolta questa mia nuova avventura. Tanto non ho niente da perdere... il mio mestiere spero continui a essere un altro", scherza. Brunori ha scelto di raccontare se stesso e i "giovani 40enni" come lui (è classe '77), "la generazione di mezzo". L'ispirazione l'ha presa dal cinema. "Ci sono Cast Away e Manhattan, Coffee & cigarettes e Don Camillo e Peppone. Volevo che i monologhi di Brunori Sa avessero lo stampo dei film di Woody Allen, di Massimo Troisi. Di certa comicità inglese, americana o italiana degli anni '60 e '70. Ma tutto in chiave moderna".